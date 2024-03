Roma | bimba morta dopo intervento a orecchio | accuse prescritte per imputati

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – I giudici della Corte di Appello dihanno dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti deglinel processo per la morte di Giovanna Fatello, la bambina di 10 anni deceduta nel 2014 durante unall'nella clinica Villa Mafalda nella Capitale.sono i due anestesisti Pierfrancesco

