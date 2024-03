Roma | bimba morta dopo intervento a orecchio | accuse prescritte per imputati

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 14 marzo 2024) La piccola è deceduta in sala operatoria. In primo grado i due anestesisti erano stati condannati a due anni per omicidio colposo I giudici della Corte di Appello dihanno dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti deglinel processo per la morte di Giovanna Fatello, la bambina di 10