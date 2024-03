Roma | aborto spontaneo in casa | era stata appena dimessa dall’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 14 marzo 2024) Era andata in ospedale perché aveva forti dolori addominali ed essendo al quinto mese di gravidanza aveva preferito non sottovalutare la cosa. Ma i sanitari del presidio ospedaliero non sono sembrati affatto preoccupati, anzi hanno deciso di dimettere la donna che, una volta a, ha avuto un. I Carabinieri indagano sul caso e hanno sequestrato la cartella clinica della 39enne – repertorio (ilcorrieredellacitta.com)La donna aveva forti dolori addominali e si era fatta accompagnare in ospedale Un dramma per la 39enne pachistana, già mamma di altri sei bambini che aveva probabilmente capito che qualcosa non stava andando per il verso giusto e aveva deciso di chiedere aiuto. Da Ariccia, dove vive con la sua famiglia, s’era fatta accompagnare in una struttura sanitariana per fare accertamenti, ...