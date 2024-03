Rocca a un Giorno da pecora | “Anche la Lazio deve avere il suo stadio | ma la Roma è più avanti”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 14 marzo 2024) “È stato un anno intenso, pieno di sfide. Che voto mi do? Ho deciso di darmelo alla fine, comunque se devo dirlo ora: 7 e mezzo. Sono molto soddisfatto”. Così il governatore del, Francesco, dai microfoni di un Undasu Rai Radio 1, a dodici mesi dal suo insediamento alla Pisana. Sfide o sfighe? “Sfide con la d risponde divertito”.: per questo primo anno mi do 7 e mezzo “Se mi ricandido tra quattro anni? Vediamo come ci arrivo fisicamente… io trovo già faticoso il primo…”, aggiunge ironizzando sulle fatiche di un impegno totalizzante.fa capire esplicitamente di non essere favorevole al terzo mandato, sul quale si dibatte in queste settimane dopo la proposta leghista. “Credo che dopo un certo periodo di anni è giusto che vi sia un cambio. Secondo ...