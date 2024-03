Robyn Bernard | morta l’attrice di General Hospital | il suo corpo trovato in un campo

(Di giovedì 14 marzo 2024)di, èall’età di 64 anni. Ildella donna è statomartedì 12 marzo nelle prime ore del mattino, in una San Jacinto in California, come svela un comunicato stampa ufficiale dello sceriffo della contea di Riverside. Al momento, come riportato dal portavoce dello sceriffo al magazine People, non si conoscono né la causa né le modalità del decesso. TMZ ha invece evidenziato che mercoledì verrà effettuata l’autopsia, anche se saranno necessarie alcune settimane per avere i rapporti tossicologici. Al momento pare che gli inquirenti escludano l’omicidio anche se effettivamente il ritrovamento delin unlascia molti dubbi in ...

