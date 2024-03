Roberta Gatani | “Affrontare la mafia oggi richiede un impegno maggiore rispetto al passato”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Bergamo. Parole preziose, i ricordi inestimabili di una persona che ha avuto la possibilità di vedere con i propri occhi il desiderio di giustizia che caratterizzò il lavoro di un funzionario dello Stato che mise il suo compito al primo posto fino agli ultimi istanti., nipote del magistrato Paolo Borsellino assassinato nella Strage di via d’Amelio, ha dedicato la vita a fare in modo che l’eredità dello zio non vada persa ma anzi continui ad ispirare le nuove generazioni verso un futuro migliore. Ospite in città per una serie di incontri con studenti e cittadinanza finalizzati alla presentazione del suo nuovo libro – “Cinquantasette giorni. Ti porto con me alla Casa di Paolo” -, l’autrice siciliana offre spunti e riflessioni che geograficamente spaziano dalla ‘sua’ Palermo fino alla ‘nostra’ Bergamo. Un libro che è incentrato sulla ...