Ritrovato un laghetto nell’ex fornace Volponi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tra pochi giorni sarà ufficializzato l’acquisto dell’exda parte del Comune di Urbino. Entro fine mese il rogito sarà siglato e si potrà iniziare a progettare. Dall’annuncio di acquisto, i primi di febbraio, qualche idea è stata mossa. Intanto, nelle scorse settimane è stata scoperta la presenza di un lago che in pochissimi conoscevano. Sindaco Gambini, a che punto siete? "Stiamo aspettando di procedere con il rogito che sarà fatto entro la fine di marzo. Il valore di acquisto è di 200mila però ne abbiamo stanziati altri 300mila euro per la pulizia di tuta l’area. Ma anche la messa in sicurezza del camino e del forno, come prescritto dalla Sprintendenza". Parliamo della scoperta. "Sì, c’è un lago. Secondo me è molto interessante perché una volta sistemata la zona diventa ancora di più un luogo da vivere. Questo ...