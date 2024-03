Ritorno ok in Arizona Berrettini Araba Felice dopo sei mesi

(Di giovedì 14 marzo 2024) "Sono felicissimo, sembra siano passati dieci anni dall’ultima partita. Prima del match pensavo: anche se dovessi perdere al primo turno, sarei contento semplicemente per essere tornato a giocare. Ho vinto, perciò sonodue volte". La rinascita di Matteo Berrettiioltre 6di assenza dai campi di gioco arriva nel Challenger di Phoenix (cemento, prize money di 225mila dollari) contro il 23enne francese Hugo Gaston, numero 85 del ranking Atp, per 3-6, 6-3, 6-1 in un’ora e 42 minuti . il 27enne romano, scivolato al numero 154 del mondo ha poi raccontato. "Qui ho bei ricordi, è sempre un piacere giocare in questo Country Club", aggiunge il 27enne romano, vincitore sul cemento dell’nel 2019. Al prossimo turno lo aspetta il vincente del match tra il francese Arthur Cazaux, numero 77 Atp e l’australiano ...

