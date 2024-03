Rinnovo Lautaro | rilancio Inter | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ildicon l’si avvicina, la voglia di entrambe le parti è quella di proseguire insieme anche in futuro Ildicon l’si avvicina, la voglia di entrambe le parti è quella di proseguire insieme anche in futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società avrebbe alzato l’offerta a nove milioni venendo incontro alle richieste del giocatore. Un ingaggio in linea con i risultati ottenuti dal club nerazzurro e con i numeri dell’argentino.