Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) - La campagnaper Chiquita a Campo dei Fiori, Roma Roma, 14 Marzo 2024.SRL, azienda leader nel, promuove una "" che unisce innovazione, sostenibilità e rispetto del patrimonio culturaleno. Il modello didipermette di finanziare interventi di conservazione attraverso la pubblicità, valorizzando il patrimonio culturale e creando un circolo virtuoso per le comunità locali. Nel cuore pulsante delle cittàne, dove la storia si manifesta in ogni angolo e la bellezza artistica permea ogni vicolo, sta prendendo vita una nuova visione per ildel...