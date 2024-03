Rinascente | anno record | il fatturato supera il miliardo nel 2023

(Di giovedì 14 marzo 2024) Firenze, 14 marzo 2024 - "Ilè stato unper la compagnia, abbiamo sorpassato ildi euro di, con una progressione percentuale di +16% sul 2022 e +14% sull'2019". Lo ha detto l'amministratore delegato diPierluigi Cocchini a margine di un nuovo format di eventi che ha preso il via a Firenze tra ieri e oggi nel department store di piazza della Repubblica: shopping serale su invito per circa 2000 ospiti con l'obiettivo anche di sostenere la Fondazione radioterapia oncologica onlus (a cui sarà donato il 10% del ricavato dalle vendite della serata). "È la prima operazione della novelle vague di questi eventi - spiega Cocchini -. Abbiamo scelto un evento più in stile party. Ma rifaremo operazioni di ...

