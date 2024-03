Riforme | Conte | ‘Meloni sa che rischia molto con referendum'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 mar. - (Adnkronos) - “Secondo me Meloni cercherà di portare ilalla fine della legislatura, sa dire, ci troveremo con un, che è inevitabile, perché non potremo sottoscrivere questo obbrobrio costituzionale, ma Meloni giocherà ilalla fine per nonre di andare a casa prematuramente. Rimarrà impigliata al giudizio degli elettori col". Così Giuseppe, alla presentazione del libro ‘Capocrazia' di Michele Ainis.