Riforma fiscale | tutto quello che dobbiamo sapere

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 14 marzo 2024) Maggior attenzione alla classe media, una tassazione più equa e niente sconti a chi cerca di fare il furbetto. Questi gli elementi cardine del convegno sullaalla Camera che ha fatto il punto sul lavoro fatto dal governo e sui prossimi passi. Parliamo di unache sta procedendo a passo svelto, se si pensa che l’approvazione della legge delega è avvenuta ad agosto 2023 e che da dicembre fino ad oggi, ha approvato 10 decreti di cui otto in maniera definitiva (decreto accertamento concordato preventivo biennale, decreto adempimento collaborativo, decreto contenzioso tributario, decreto semplificazione degli adempimenti tributari, decreto modifiche statuto del contribuente, decreto Irpef, decreto giochi e decreto fiscalità internazionale) e due in via preliminare (decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio ...