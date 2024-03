Riforma del fisco | Cerno da Berlinguer | Furbetti? Ecco qual è la vera divisione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ladel, che Giorgia Meloni ha presentato con orgoglio, sta infiammando il dibattito politico. "Non è solo un ammasso di regole, ma uno dei perni attorno aii ruota il tessuto economico della nazione, uno degli strumenti attraverso ii lo Stato può prosperare, mettendo le aziende nelle condizioni migliori per produrre ricchezza", ha ricordato la premier. A Prima di domani, il talk-show di approfondimento giornalistico, la conduttrice Biancaha posto un interrogativo sai suoi ospiti: "Cartelle rateizzate: favore agli evasori?". La prima a prendere la parola è stata l'esperta del mercato del lavoro Emiliana Alessandrucci. "L'agenzia delle entrate ti manda un avviso bonario. In quel caso tu puoi rateizzare, ma se tu lo cestini perché non vuoi pagare le ...