Ricorso Lazio parzialmente accolto | Guendouzi torna a disposizione

FORMELLO - Lazio, Martusciello in campo senza lo staff di Sarri: la seduta: Tutti gli altri sono a disposizione, compreso Guendouzi, a cui è stata scontata una giornata di squalifica dopo il Ricorso della Lazio accolto dal giudice sportivo. La rifinitura è fissata per domani ...lalaziosiamonoi

La sanità pubblica da sola non ce la fa Il 20% della spesa utilizzata per acquistare prestazioni dal privato. Boom in Lazio e Lombardia: In Lazio, Lombardia e Molise la quota sfiora il 30% della spesa sanitaria regionale. Da notare poi come le Regioni in piano di rientro siano quelle che vi facciano più Ricorso. Negli ultimi 20 anni la ...quotidianosanita

Lazio, Patric: «Sarri A livello personale non me lo aspettavo. Maurizio per me è stato più di un allenatore»: Lazio, Patric: «Sarri A livello personale non me lo aspettavo. Maurizio per me è stato più di un allenatore». Le parole del biancoceleste Stamattina si è svolta l’iniziativa “Lazio nelle scuole” ...lazionews24