Riassunto | PUMA riduce le emissioni di gas a effetto serra del 24% nel 2023

(Di giovedì 14 marzo 2024) HERZOGENAURACH, Germania–(BUSINESS WIRE)–L’azienda di abbigliamento sportivoha ridotto le suedi gas adel 24% nelrispetto al 2022, nonostante un forte incremento delle vendite. Tale risultato è stato reso possibile grazie al raddoppiato utilizzo di energie rinnovabili nelda parte dei suoi principali fornitori rispetto all’anno precedente, all’aumento dell’uso di materiali a minore intensità di carbonio nei suoi prodotti, all’introduzione di tariffe per spedizioni a bassedi carbonio da parte di Maersk, partner logistico di, all’impiego di elettricità rinnovabile o all’acquisto di certificati di energia rinnovabile presso le sue operazioni e all’investimento in veicoli elettrici per il suo ...