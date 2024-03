Riassunto | Cybin riceve dalla FDA la designazione di terapia innovativa Breakthrough Therapy per la sua nuova molecola psichedelica CYB003 e annuncia dati positivi a quattro mesi per il disturbo depressivo maggiore

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 14 marzo 2024) – La(“BTD”) fornisce un percorso di revisione rapido e unaccesso alle linee guida della Food and Drug Administration (“FDA”) sulla progettazione degli studi, con il potenziale di ridurre significativamente le tempistiche di sviluppo dei farmaci – PrimaBTD nota rilasciatoFDA per unaaggiuntiva a base di psichedelici per il trattamento del(“MDD”) – Notevole miglioramento, duraturo e statisticamente significativo dei sintomi depressivi a, con il 75% dei pazienti in remissionedepressione dopo due dosi (16 mg) – Impressionante riduzione media di ...