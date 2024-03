Restituisce Portafogli con Quasi 2mila Euro

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 14 marzo 2024) Teramo - Una storia a lieto fine ha visto protagonista un cittadino di Atri, 60 anni, nei giorni scorsi. La vicenda ha avuto inizio quando una donna ha smarrito il suo, contenente la considerevole somma di 1.895e una carta bancomat, nei pressi della sua attività commerciale. Fortunatamente, ilè stato ritrovato a terra da un altro residente di Atri, il 60enne, che ha immediatamente deciso di agire con onestà e responsabilità. Senza esitazione, si è recato presso gli uffici del locale Commissariato per consegnare ile tutto il suo contenuto agli agenti in servizio. La sua azione ha permesso la riconsegna dei soldi e della carta alla legittima proprietaria. Come segno di gratitudine e riconoscimento per il suo gesto, la donna ha contattato il 60enne per ringraziarlo personalmente, ...