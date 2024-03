Resta chiusa fino a maggio la Sp3

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ancora brutte notizie sull’isolamento che sta vivendo la Val di Bisenzio da quando due frane, una a nord e una a sud, hanno bloccato il transito in entrata e in uscita lungo la Sr 325: l’altro accesso per raggiungere la piana, dalla parte ovest - con una via non bellissima ma praticabile e assai più larga delle attuali "vie di fuga" di Faltugnano e Figline -chiuso. La Provincia ha infatti comunicato ieri che l’attesa riapertura della Sp3 slitta di ulteriori due mesi. "Proseguono senza interruzioni i lavori di manutenzione straordinaria – si legge nella nota – La Provincia ha emesso una nuova ordinanza con la quale si è resa necessaria la proroga della chiusura temporaneaal 5, a seguito dell’approvazione della variante che ha fatto emergere la necessità di lavorazioni suppletive indifferibili. Pertanto, è stata ...