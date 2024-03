Resident Evil 2 Remake | una mod aggiunge la telecamera fissa

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 14 marzo 2024) Una nuova mod ha aggiunto inla, così da rendere il gioco praticamente identico alla versione originale rilasciata sul mercato nel corso dell’ormai lontano 1998. Segnaliamo infatti per chi non lo sapesse che una delle novità più importanti inserite da Capcom nelè lalibera, andando di conseguenza ad allontanarsi in modo deciso dalla, dove il giocatore era costretto a muoversi all’interno degli scenari senza poter muovere la visuale a proprio piacimento, con una visuale reimpostata dal team di sviluppo. Ma dopo ben cinque anni di duro lavoro la scena dei modder, ed in particolar modo alphaZomega, è riuscito a realizzare e pubblicare la mod RE2R Classic, ...