Regolamento sorteggio quarti di finale e semifinali Champions League 2023 2024 | ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tutto pronto per ildeidi, dellee dell’ordine casa-trasferta delladelladi seguito. Purtroppo nessuna italiana al via, ci sono però big di livello assolutoReal Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester City, Arsenal e Psg. Venendo alle norme regolamentari,spiega la stessa Uefa aisi tratta di unaperto: per questo motivo, non ci sono teste di serie e non c’è protezione nazionale, le squadre ne potranno affrontare una dello stesso paese o anche una formazione ...