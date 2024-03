Regina King parla della morte del figlio | La tristezza sarà sempre con me | non andrà mai via

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 14 marzo 2024) L'attricehatodelIan, che si è suicidato nel 2022, spiegando come affronta il terribile dolore.hato per la prima voltadeldurante un'intervista rilasciata a Robin Roberts per Good Morning America. Ian Alexander Jr, che aveva solo 26 anni, ha perso la vita nel gennaio 2022 suicidandosi. Le dichiarazionistarha spiegato che ha dedicato il suo nuovo film a Ian e ha dichiarato: "Sono una persona diversa ora rispetto a quella che ero prima del 19 gennaio. Il dolore è un percorso. Capisco che il dolore è amore che non ha alcun posto dove andare e ...