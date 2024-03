Reggio Calcio. Sfide europee a Monaco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Laparteciperà con ben tre squadre, una di Giovanissimi, annata 2010 e due di Esordienti, annata 2011, al torneo internazionale Uefa didi Baviera “Bayern Trophy”, rimanendo nella città teutonica dal 29 marzo al primo aprile. Alla kermesse prenderanno parte oltre 120 squadre provenienti da tutta Europa, tant’è che per l’occasione i 50 atleti biancorossi (nella foto), oltre ad avere l’opportunità di confrontarsi con i pari età di squadre provenienti da Germania, Francia, Olanda, Austria, Lussemburgo sabato e domenica, in occasione del torneo, avranno la possibilità di visitare, nella giornata di venerdì, subito dopo il loro arrivo, l’Allianz Arena, lo splendido stadio del Bayern, con una visita guidata, per poi girare la città sotto la guida di Marco Masini, organizzatore dell’evento e degli ...