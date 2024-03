Redazione di un bilancio di sostenibilità aziendale | dieci consigli

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 14 marzo 2024) Approfondimento a tema greenwashing, spunti internazionali, e decalogo ad hoc con idegli esperti di ARB S.B.P.A La scarsa trasparenza da parte delle aziende nelladei bilanci e dei report dimette in fuga gli investitori dagli investimenti nei fondi ESG. Il 94% degli investitori infatti, secondo quanto svelato dal rapporto Global Investor Survey di PwC, non si fida dei rapporti diredatti dalle aziende e la stragrande maggioranza sospetta che questi ultimi siano a rischio greenwashing, contenendo informazioni non veritiere e non supportate da prove concrete circa il reale impegno delle organizzazioni sulle tematiche ESG. Più di 3 investitori su 4 (76%) desiderano, infatti, poter avere una migliore rendicontazione dei costi reali sostenuti dalle aziende per rispettare gli ...