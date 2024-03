Real Sociedad vs Cadiz – probabili formazioni

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sia lache il Cadice cercheranno di ottenere una serie di vittorie consecutive nella massima serie spagnola quando si affronteranno allo stadio Anoeta venerdì 15 marzo sera. I padroni di casa arriveranno alla sfida dopo il successo per 3-2 sul Granada, mentre il Cadice, a rischio retrocessione, si è imposto per 2-0 sull’Atletico Madrid nell’ultima partita. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLaera reduce da una serie di quattro sconfitte prima dell’incontro di sabato con il Granada e rischiava di subire un’altra sconfitta ...

L’uscita dalla Champions poteva avere un effetto piuttosto pesante per la Real Sociedad: i baschi non sono riusciti a opporsi alla forza del PSG e soprattutto di un Mbappé strepitoso, che ha ... (infobetting)

Ranking Uefa aggiornato ad oggi, l’Italia sorride ancora nonostante l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League: Infine, sarà il PSG l’unica squadra a rappresentare la Francia: i francesi hanno eliminato la Real Sociedad e sono tra le prime otto d’Europa.tag24

Gazzetta - Juve, non solo Koopmeiners: serve un altro centrocampista I nomi sul taccuino di Giuntoli: Il primo e più desiderato obiettivo è Teun Koopmeiners. Ma l'olandese non è l'unico mediano che la Juve sta valutando in vista della prossima stagione, se non altro perché al momento non ci sono certe ...ilbianconero

Inter fuori dalla Champions, verdetto giusto: l'Atletico Madrid è più forte di Benfica, Porto e Milan: Così vanno ai quarti 7 delle 8 prime classificate nei gironi. L’unica eliminata è la Real Sociedad. L’unico che, almeno in cuor suo, deve rimpiangere di non aver chiuso il girone al primo posto è ...calciomercato