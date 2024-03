Real Sociedad-Cadice | Liga | tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di giovedì 14 marzo 2024)è una partita valida per la ventinovesima giornata dellae si gioca venerdì alle 21:30:, diretta tv e. Laè ripartita dopo quattro sconfitte consecutive tra campionato, Champions League e Coppa del Re, che le sono costate ben due eliminazioni. I baschi sono stati buttati fuori dalla coppa nazionale dal Maiorca, mancando l’accesso alla finalissima (avrebbero affrontato i “cugini” dell’Athletic Bilbao), mentre ha fatto molto meno male l’uscita dalla coppa dalle grandi orecchie, considerato che l’avversario in questione, negli ottavi di finale, era l’ambiziosissimo PSG di Mbappé e Luis Enrique. E che le speranze di passare il turno, già al ...

Come prevedibile, il sogno è finito ed è stato Kylian Mbappè a svegliare la Real Sociedad dal sogno europeo: il campione francese ha realizzato una doppietta nella vittoria del PSG a San Sebastian, ... (infobetting)

L’uscita dalla Champions poteva avere un effetto piuttosto pesante per la Real Sociedad: i baschi non sono riusciti a opporsi alla forza del PSG e soprattutto di un Mbappé strepitoso, che ha ... (infobetting)

DV9 sarà il totem, poi servirà un rinforzo per ogni reparto per passare al 4-3-3: Tra i candidati ci sono anche Mikel Merino e Martin Zubimendi della Real Sociedad, oltre a Lewis Ferguson del Bologna, Lazar Samardzic dell’Udinese e Georgyi Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Per la ...gazzetta

Dove vedere il sorteggio dei quarti di Champions League in TV e streaming: orario e canale: Il quadro delle squadre qualificate per gli ottavi di finale di Champions League si è completato con le qualificazioni dell'Atletico Madrid, che ai rigori ha eliminato l'Inter, e del Borussia Dortmund ...fanpage

Calciomercato Juve, non solo Koopmeiners: pokerissimo di nomi sul taccuino di Giuntoli: Il quotidiano svela cinque nomi sempre nel mirino: Mikel Merino e Zubimendi della Real Sociedad, visionati settimana scorsa contro il PSG, il bolognese Ferguson, il solito Samardzic e l’ucraino ...juventusnews24