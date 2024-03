Rapinata in casa alle undici di mattina Settantenne aggredita da due banditi

(Di giovedì 14 marzo 2024) FUCECCHIO (Firenze) In pieno giorno,di, due rapinatori travisati in volto sono entrati indi un’anziana, l’hanno minacciata, terrorizzata e spintonata a terra per pochi spiccioli. E’ bastata una porta lasciata aperta a far apparire l’abitazione un "boccone ghiotto" ai malviventi (dall’accento straniero) che, alla fine, si sono accontentati di 25 euro che erano nella borsa della 73enne. I due (forse tossicodipendenti che dovevano comprarsi la dose) sono arrivati e fuggiti su una Panta bianca. In corso le indagini dei carabinieri di Empoli. Il fatto è accaduto nella frazione di Massarella, dentro l’area delle Cerbaie, polmone verde fra le province di Pisa e Firenze che è diventato un vero market della droga – pur sotto pressione di numerosi blitz delle forze dell’ordine – con i pusher muniti di ...

Milano, 6 marzo 2024 – Serata da incubo per una 35enne: martedì sera, la donna, una cittadina romena che lavora come Escort , è stata rapinata e picchiata nel suo appartamento nella zona di piazzale ... (ilgiorno)

Rapina aggravata e scippi, giovane arrestato a Loano dai carabinieri: Il 23enne, rintracciato e arrestato la scorsa notte nel Comune di Loano, è stato accompagnato in carcere in attesa di giudizio, indagato per una rapina aggravata e quattro episodi di scippo messi a ...ilsecoloxix

Loano, scippatore ruba una borsa: arrestato, ecco il video shock: Il 23enne, rintracciato e arrestato la scorsa notte nel Comune di Loano, è stato accompagnato in carcere in attesa di giudizio, indagato per una rapina aggravata e quattro episodi di scippo messi a ...primocanale

Botte per una bici da 3mila euro: architetto li accusa, ma erano alla festa: PALERMO – Per strappargli via la bicicletta un architetto venne aggredito a calci e pugni. Non sono stati i due imputati, però. Il Tribunale presieduto da Bruno Fasciana ha assolto Antonino e Nunzio ...livesicilia