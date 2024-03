Rapina choc in gioielleria a Brescia | il leader della banda? Un fotomodello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024)– Sono giovani , spregiudicati, pericolosi. Erano pronti a colpire di nuovo e stavano per far perdere le tracce. Ma sono stati fermati in tempo: sono tre stranieri di età compresa tra i 20 e i 27 anni, un albanese (incensurato), un marocchino (cittadino italiano) e un senegalese, gli ultimi due con precedenti alle spalle, di casa a Mazzano. Tutti ragazzi stanziali sul territorio, amantibella vita, dei locali e delle auto di lusso (che noleggiavano), qualche lavoretto saltuario. Il senegalese, 22 anni, era un: aveva sfilato a Milano per grandi marchi. Per carabinieri e Mobile sono gli autoria “I gioielli di Rossana“ di via X Giornate, razziata alle 19 del 23 febbraio tra i passanti da due banditi vestiti da rider, con casco integrale, pistola (una scacciacani), ...