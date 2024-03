Ranking UEFA | psicodramma a Madrid | l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League inguaia l’Italia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’Inter non fa felice il Napoli:costa carissimo agli azzurri in vista della prossima stagione. Dopo una stagione da incorniciare per l’Inter fino a questo momento, i nerazzurri cadono nell’appuntamento più importante dell’anno. Lautaro Martinez e compagni, infatti, sono fuori. Decisivi al Civitas Metropolitano dii calci di rigore. I nerazzurri, che in questa stagione ne hanno sbagliati pochissimi per la mole di penalty tirati, hanno fallito in tre occasioni su quattro. A tradire i nerazzurri alcuni uomini cardine come Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Il Cholo Simeone può festeggiare dopo aver dominato i nerazzurri nella gara di ritorno e aver indirizzato il match con le ...