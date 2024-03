Ralf Schumacher | «Bearman dimostra che la F1 non deve tenere piloti vecchi come Alonso»

(Di giovedì 14 marzo 2024): «L’obiettivo della F1 nonessere quello disempre più, ex pilota di F1 e fratello di Michael, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marca, parlando dila Formula 1 abbia bisogno di vedere una griglia composta dasempre più giovani. L’occasione per fare questa riflessione, gliel’ha dato l’ottimo debutto di Ollie, subentrato a Sainz, ricoverato per appendicite. «Era molto importante che qualcuno arrivasse, partecipasse e ottenesse un buon risultato. Tutte le squadre avevano quasi paura di assumere nuovi. Si spera che questo ...

Alonso: l’età è davvero solo un numero: Alonso è la prova che, anche nella Formula 1, "l'età è solo un numero". Ma non tutti sembrano concordare con questa visione ...f1world

Il caos in casa Red Bull non sembra accennare a rientrare ed anche Christijan Albers è convinto che Horner sia “terrificante” per il team.: Il caos in casa Red Bull non sembra voler rientrare ed anche un ex pilota è convinto che Horner sia il problema più grande del team.f1ingenerale

F1 | Ralf Schumacher: „Hamilton wird sich möglicherweise nicht an die neuen Regeln anpassen“: E’ dello stesso parere anche Ralf Schumacher, il quale prevede che il sette volte campione del mondo potrebbe trovarsi in difficoltà con l’arrivo delle nuove regole dal 2026. “Hamilton deve sentirsi ...f1grandprix.motorionline