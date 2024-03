(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – I due, immortalati in un video diventato virale mentre colpiscono a pugni e schiaffi unper farlo entrare sull'auto di servizio a, ''sono stati temporaneamentein'', nelle ''more degli approfondimenti dell’intera vicenda''. Lo comunicano i, sottolineando che il ''materiale multimediale è stato acquisito daidi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Davide Ferrerio è un 22enne di Bologna che da 17 mesi vive in stato vegetativo dopo un’aggressione subita a Crotone in Calabria. Il suo assalitore Nicolò Passalacqua è stato condannato in primo ... (open.online)

Ventitré anni , arrivato in Italia su un barcone ancora minorenne, il giovane lavora come aiuto cuoco in un ristorante della provincia di Modena . Ieri è stato picchiato da un carabiniere perché aveva ... (fanpage)

Ragazzo picchiato a Modena, Carabinieri: "I due militari reimpiegati ad altri incarichi": (Adnkronos) - I due carabinieri, immortalati in un video diventato virale mentre colpiscono a pugni e schiaffi un Ragazzo per farlo entrare sull'auto di servizio a Modena, ''sono stati temporaneamente ...msn

Modena, cuoco picchiato dai carabinieri: "Voglio denunciare, non ho fatto nulla": Mi hanno picchiato senza motivo, io non ho fatto nulla ... "Non mi hanno ascoltato quando gli ho detto che volevo chiamare un amico per i documenti". Il legale del Ragazzo: "Scene mai viste" - "A ...tgcom24.mediaset

Ragazzo nigeriano picchiato dai carabinieri a Modena: «Colpito senza motivo. Lavoro, mai fatto nulla di male»: «Voglio denunciare. Mi hanno picchiato senza motivo, io non ho fatto nulla». Lo ha detto, raggiunto dall'ANSA il 23enne guineano che ieri è stato arrestato a Modena per resistenza a pubblico ufficiale ...ilmessaggero