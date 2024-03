Ragazzini massacrano un piccione | Roberta Demontis | “I violenti sperimentano prima sugli animali”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 14 marzo 2024) Unè stato riempito di bastonate da un gruppo di adolescenti a Sassari ed è poi morto: a darne la notizia il quotidiano La Nuova Sardegna, il quale ha riportato i dettagli dell’aggressione avvenuta nella serata di lunedì, 11 marzo 2024. A notare quanto stava accadendo una signora, la quale è riuscita a fermare il gruppo di adolescenti e a portare ilal pronto soccorso veterinario, dove il volatile è poi morto per le gravissime ferite riportate, tra le quali una grave emorragia ed entrambe le zampe spezzate. A denunciare l’accaduto sui social la dottoressa, esperta diesotici, la quale, in un lungo post Instagram, ha lanciato un appello per fermare la violenza contro gli: “Dobbiamo dire basta! Tutti! Basta alla violenza gratuita contro ...