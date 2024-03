Ragazzini | bronzo in Brasile Paralimpiadi sempre più vicine

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Carlottaconcede il bis. A soli cinque giorni dal secondo posto conquistato al Master Para Open di Lignano Sabbiadoro, l’atleta faentina ha vinto la medaglia d’argento anche al Costa Brava Spanish Para Open a Platja d’Aro, conquistando altri preziosi punti per il ranking mondiale che nella prima settimana di aprile decreterà i qualificati alledi Parigi, una manifestazione a cui non ha mai partecipato. A differenza di altri sport, infatti, nel tennis tavolo non vengono assegnati direttamente pass olimpici, ma soltanto punti che saranno poi decisivi per stilare la classifica finale di tutte le categorie di tennis tavolo. Ora Carlotta dovrà ottenere un buon risultato anche a Wladyslawowo nel Master Para Open in programma il 26 e 27 marzo dove in palio ci saranno gli ultimi ‘punti paralimpici’. Nel Costa Brava Spanish Para Open, ...