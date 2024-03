Ragazzina ritrovata Il grazie ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Gli uomini in divisa della Stazionedi Tirano, coordinati dal comandante, il maresciallo maggiore Carmine Pica, un paio di giorni fa hanno rintracciato in un bar della cittadina valtellinese, unache si era allontanata da casa a Coira, in Svizzera, senza più dare notizie di sé. I militari hanno iniziato le ricerche dopo l’alert arrivato dalla Polizia del cantone Grigioni. Le ricerche sono state instancabili per l’intera giornata, finchè la costanza dei collaboratori di Pica è stata finalmente premiata. La minorenne - che infatti nel frattempo aveva oltrepassato il confine di Piattamala giungendo sul territorio valtellinese - l’altra notte, attorno a mezzanotte, è stata trovata daiin un locale e successivamente affidata al personale della Polizia Cantonale che l’ha riportata ai propri genitori. La ...