“Ragazzi | fatelo per me” Mirko chiede aiuto ai fan del Grande Fratello ed emoziona Applausi per il suo gesto

(Di giovedì 14 marzo 2024)Brunetti è uscito dalla casa delormai da mesi, ma continua a far parlare grazie alla sua ‘storia’ con l’ex fidanzata Perla Vatiero, concorrente ancora in corsa per la vittoria del reality show condotto da Alfonso Signorini. Secondo le indiscrezioni durante la puntata che andrà in onda giovedì 14 marzo, l’ex gieffino tornerà in casa per fare una sorpresa a Perla. In queste ore, un video diha fatto il giro del web. Un appello ai suoi fan e a quelli di Marco Fortunati, ex concorrente del, diventato uno dei migliori amici di Brunetti insieme ad Angelica Baraldi, con la qualeha legato tantissimo. “Tra le cose più belle che mi ha lasciato il GF c’è Angelica (Baraldi). È stata un’amicizia che è nata fin da subito e da ...