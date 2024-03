Ragazza di 18 anni violentata fuori da una discoteca a Milano | arrestato 23enne «Caricata in macchina | abusata e lasciata su una panchina»

Un giovane italiano di 23 anni è stato arrestato perché sospettato di aver Violenta to una diciottenne fuori da una famosa discoteca di Milano lo scorso maggio 2023. Il ventitreenne è stato ... (ilgiorno)

Lentate sul Seveso, 13 marzo 2024 Una ragazza di 23 anni è rimasta ferita, mentre camminava per strada, dopo essere caduta all'interno di una bocca di lupo lasciata priva di grata per motivi non ... (ilgiorno)