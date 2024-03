Raffaella Zappalà | “La perfezione estetica è diventata una dipendenza patologica”

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 14 marzo 2024) Intervista a una delle protagoniste dello spettacolo ‘Be Women’ di Antonella Salvatore: una performance da vedere assolutamente, poiché rivelatrice del talento di un’attrice e ballerina sorprendente ‘Be Women’ è uno spettacolo prodotto dall’Istituzio teatrale europeo, riproposto nei giorni scorsi presso il Teatro ‘Zero Negativo’ di Bedizzole, in provincia di Brescia, ma che aveva già debuttato, nel giugno del 2022, al Festival del Teatro di Francoforte sull’Oder. E’ una performance di teatro fisico contemporaneo, in cui musica, luci, proiezioni e il coinvolgimento in scena del pubblico di sesso maschile giocano un ruolo fondamentale. Una rappresentazione che ha voluto ribadire quegli stereotipi di genere che resistono nel tempo: il ‘cat-calling’ (le molestie sessuali esplicite, ndr), l’oggettivazione del corpo femminile nei media, il ‘cybersesso’, l’abuso di chirurgia ...