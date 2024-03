Raffaella Carrà | da New Books la riproposta del volume di Roberta Maresci

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 14 marzo 2024) ROMA – Torna in libreria, per New, ilche ripercorre la carriera artistica e la vita privata di una delle nostre più amate stelle della musica e televisione italiana:. A scriverla è, già autrice dei due volumi rispettivamente dedicati a Maria Callas e Mina. La nuova edizione economica – L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Chen Jiang Hong vince il Premio Rodari 2019 A Roma la presentazione del libro “Witness 3 – Il cinema al banco dei testimoni” “Craftales”: tradizione artigiana veneziana e design contemporaneo si raccontano nel nuovodi Marco Zito e Cesare Bizzotto Giuseppe M. Gnagnarella presenta il nuovo libro “Il cuore nel ...