Raccolta differenziata | ecco la Carta Smerlado

(Di giovedì 14 marzo 2024) A Castel D’Aiano prende il via un adeguamento dei servizi dirifiuti con l’obiettivo di consolidare le buone abitudini sulla separazione dei rifiuti, contribuire alla loro riduzione e dare nuovo impulso alla, consentendo di recuperare sempre maggiori quantità di, plastica, organico, vetro, sfalci e potature. La gestione del servizio è stata assegnata a Hera, Brodolini e Consorzio EcoBi da parte di Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), tramite gara ad evidenza pubblica. Complessivamente sono interessate dal progetto oltre 2.100 utenze. A partire da maggio a Castel D’Aiano verranno progressivamente sostituiti tutti i contenitori per i rifiuti. I nuovi cassonetti avranno un sistema informatizzato per il riconoscimento e si apriranno ...