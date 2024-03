Rabbia | paura | amore Superproust | catalogo di nuovi sentimenti del millennio 

"I nostri figli devono andare a scuola per studiare , non con la paura di morire. Ieri abbiamo perso un ragazzo, che è il figli o di tutti noi". Con queste parole, una madre degli alunni dell'istituto ... (orizzontescuola)

Disabile prigioniero delle buche. La Rabbia degli anziani genitori: "Non riesce più a uscire di casa": Augusto Fornesi e Silvana Santini lanciano un appello per aiutare il figlio Roberto di 48 anni "Via Fossa Cieca a Castagnetola è come una groviera. La sua carrozzina si è rovesciata più volte".lanazione

Gli effetti della guerra sui bambini di Gaza: Rabbia, paura e lacrime: Ansia, aggressività, disturbi del sonno, regressione. Sono solo alcuni degli effetti della guerra sulla psiche dei più piccoli nella Striscia ...unita

Intelligenza artificiale misura le emozioni mentre mangiamo: Rabbia, sorpresa, paura e dispiacere. E, questo grazie a un software elaborato dal centro di ricerca spagnolo Consumolab in collaborazione con Ainia, organizzazione no-profit focalizzata ...r101