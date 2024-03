Qui Lecco Di Nunno accusa | la Figc apre un’inchiesta

(Di giovedì 14 marzo 2024) Clima infuocato a: laha apertosulle frasi del patron Diriguardanti il rischio combine da parte dei giocatori blucelesti. Tanto per (non) cambiare, ace n’è veramente una ogni giorno e questo non aiuta di certo l’atmosfera all’interno di una squadra che è ultimissima in Serie B, a -8 dai playout, e che avrebbe bisogno di un altro clima per provare una risalita verso una salvezza che appare come una chimera. È di ieri la notizia che la Procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha ufficialmente apertoper far luce sulle esternazioni effettuate domenica pomeriggio ai microfoni di “ilovepalermo.com“, al termine del match perso in casa 1-0 contro il Palermo, dal patron Di. "Ancora oggi nel calcio si vendono e ...

Dal campo. Allenamento al Picchio Village in vista della prova col Lecco: Prima seduta di lavoro per il nuovo tecnico dell’Ascoli. Nell’allenamento svolto ieri pomeriggio al Picchio Village Massimo Carrera ha potuto rompere il ghiaccio con il gruppo squadra per poi dirigere ...msn

Lecco, Di Nunno: "Non credo più alla salvezza. Scommesse Per quelle bisogna chiamare i cinesi... Se Aglietti va via mi fa un favore": “Salvezza Non ci credo più. A fine anno deciderò se lasciare o meno Lecco. Ciò che ho detto, accusando i giocatori, è avvenuto in un momento di rabbia; per le scommesse bisogna chiamare i cinesi, lor ...tuttob

La Provincia - Lecco in vendita: c'è la cordata Usa: "Lecco in vendita: c'è la cordata Usa", titola La Provincia.tuttob