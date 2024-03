Questione di genere

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 14 marzo 2024) The Ferragnez, Tale e Quale Show, Nuova Scena Chiamatele vie del marketing. Anche se l’efficacia talvolta è tutta da dimostrare. Se una volta i generi televisivi erano ben definiti (varietà, quiz, talk), oggi con la moltiplicazione dell’offerta, sulla scia di prodotti ibridi, assistiamo a definizioni strampalate o create ad hoc per darsi un tono. Un trionfo di inglesismi, spesso usati pure a caso. La ‘fantasia’ di Netflix e Prime Video Protagoniste di questa ondata di ‘generi nuovi’ sono innanzitutto le piattaforme, animate dall’obiettivo di differenziarsi. Così Nuova Scena di Netflix non è un talent show ma un rap show. Prima ancora, per lo sbarco di Alessandro Cattelan con Una Semplice Domanda, era stato coniato il termine, che sembrava contraddirsi da solo, docu show. Prime Video si è barcamenata, in questi anni, tra il fantasioso e l’incomprensibile. La piattaforma streaming ha ...