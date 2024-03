Quella con ciondolo a cerchio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 14 marzo 2024) Finito l’hype dei gioielli con le perle e dei monili con le pietre, lo sbocciare della primavera vede protagonista la collana a catena fine di lunghezza media o lunga. A patto che sia impreziosita da un requisito fondamentale: ilrotondo, singolo o in costruzione multipla. Un item che illumina la parte alta dell’outfit e stravince in particolare quando è abbinato alla camicia o al giubbino in denim. La collana giusta per ogni abito: 5 idee da copiare X ...