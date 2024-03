“Quando lo scartiamo quel pandorino?” | titolare nei guai per violenza sessuale

(Di giovedì 14 marzo 2024) Bologna, 14 marzo 2024 – I carabinieri della stazione Bologna Navile hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di un italiano sulla cinquantina, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna pere molestia o disturbo alle persone. Le indagini sono scaturite a seguito della denuncia di una commessa ventenne che si era rivolta ai Carabinieri per chiedere aiuto, raccontando una serie di vicende sgradevoli che le erano capitate sul posto di lavoro. In particolare, la ragazza ha riferito ai Carabinieri che lavorando in un negozio di Bologna, era stata oggetto di un pizzicotto sul gluteo e frasi inopportune da parte del marito della: “lo fai un regalino al tuo capo?” oppure “lo...

