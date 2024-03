Quando gioca Sinner la semifinale a Indian Wells? Le due opzioni per l’orario | data | dove vederlo in tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) Janniktornerà in campo sabato 16 marzo perre ladel Masters 1000 di. Il tennista italiano ha liquidato il ceco Jiri Lehecka in due rapidi set, non concedendo il minimo spazio a un avversario potenzialmente temibile, soprattutto dopo che aveva eliminato due big del calibro di Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas. Il fuoriclasse italiano ha giganteggiato con un doppio 6-3 e si è così guadagnato il diritto di affrontare il vincente del confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev. Jannikgiocherà già da numero 2 del mondo se dall’altra parte della rete ci sarà il teutonico, altrimenti sfiderà l’iberico in quello che sarà un autentico spareggio per il secondo posto nel ranking ATP alle spalle del serbo Novak Djokovic. Il ...