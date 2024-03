Quando abbiamo rincorso due svirgolatori lo stesso giorno

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 14 marzo 2024) Stavo passeggiando in Viale Tunisia. Vedo uno che corre, fuori dal pubblico gabinetto. Il latrinaio urla: “Prendetelo, è uno svirgolatore!”. Io: “Di professione?”. Latrinaio: “Sì!”. La gente cerca di prenderlo, alcuni lo buttano per terra. Calci e pugni. Lo svirgolatore tira fuori la matita laser e la punta negli occhi a uno dei linciatori. Tutti scappano. Il latrinaio arriva e fa: “Amici! Scusate, mi sono sbagliato. Le virgole sulle porte c’erano già prima che entrasse quel cliente”. Poi si avvicina al cliente: “Accetti le mie scuse per l’equivoco che tanti disagi gli ha provocato”. Lui: “Non c’è problema! Può capitare un momento di sconforto”. Io: “Sì! Infatti! Può capitare”. Una persona tra la folla urla: “C’è un altro svirgolatore!” E tutti a correre dietro a un signore che passava.