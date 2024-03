“Putin potrebbe usare il nucleare per vincere” Guerra in Ucraina | la diretta

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 marzo 2024 – Nuovi passi verso l’escalation nella crisi tra la Russia e la Nato. Mosca dispone di armi nucleari “più avanzate” degli Usa e “dal punto di vista tecnico-militare” è pronta a usarle, minacciaannunciando truppe al confine con la Finlandia appena entrata nell’Alleanza atlantica. In questo fine settimana in Russia si vota. Stanotte allarme antiaereo sulle regioni russe di Belgorod e Kursk, al confine con l'. Le notizie di oggi in

Secondo Kiev sono stati più di una dozzina gli aerei russi abbattuti nel corso dell'ultimo mese di guerra. Ma, sottolinea un report dell'Institute for the study of war, la Russia ... (ilmessaggero)

Russia, domani le presidenziali. E Putin agita le armi nucleari: La Russia, dice Putin, è pronta per una guerra nucleare ... È tutto scritto nella nostra dottrina nucleare, non l’abbiamo cambiata”, sostiene avvertendo che potrebbe riprendere i test nucleari se ne ...repubblica

Russia domani al voto, Putin punta all'85% (anche in Transnistria): app per controllare gli elettori e iPhone in palio: L'obiettivo del Cremlino è quello di arrivare a "numeri impressionanti" da poter usare come "chiaro segnale dell'indistruttibilità del nostro leader" per l'Occidente a cui fare capire che "i nostri ...ilmessaggero

La Russia va al voto, urne aperte per tre giorni e rielezione scontata per Putin. Chi sono gli altri candidati: L'esito elettorale è scontato e il presidente uscente, 71 anni, al potere da 24 anni, starà in carica per altri sei anni. Dopo due anni dall'aggressione russa in Ucraina e a quasi un mese dalla morte ...notizie.tiscali