Putin dice che la Russia è pronta a una guerra nucleare

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 14 marzo 2024) Se gli Stati Uniti dovessero inviare truppe in Ucraina, per lasarebbe una significativa escalation del conflitto. Vladimirusa ancora una volta i toni della minaccia contro la Nato e l’Occidente.che Mosca èa una, e ha la faccia di bronzo per venderla al suo interlocutore – e a tutti gli ascoltatori – come un problema causato da Washington o da Bruxelles, o chi per loro. L’autocrate del Cremlino ha concesso un’intervista alla vigilia delle elezioni che si terranno intra il 15 e il 17 marzo, un voto farsa in cui laandrà alle urne sapendo che dal giorno dopo inizierà un nuovo mandato di, con altri sei anni alla guida. «Da un punto di vista tecnico-militare siamo, ...