Pugni all’arrestato inerme | un video ‘accusa’ un carabiniere | Perché tanta violenza gratuita?

(Di giovedì 14 marzo 2024) Modena, 14 marzo 2024 - Un pugno al volto, uno al costato. Altri tre sul fianco mentre tenta di caricarlo in auto. Lui dice qualcosa ma viene ‘investito’ da altrie, infine, spinto a forza nel mezzo di servizio. Le immagini da ieri hanno fatto il giro del web: hanno ripreso unmodenese intento a picchiare un arrestato in largo Garibaldi sollevando sdegno e stupore. Ilè stato girato da un passante ieri mattina. Nelle immagini si nota chiaramente un militare mentre prende asul volto uno straniero, nel tentativo di farlo salire in auto. Accanto alc’è un collega che, nelle prime ‘fasi’ non interviene. L’uomo pare si opponga al trasporto sulla gazzella e, a quel punto, il militare riprende a picchiarlo con colpi sulla testa, sul costato, sul fianco fino a che ...