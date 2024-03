Prossimo turno Serie A 2023 2024

(Di giovedì 14 marzo 2024) : date e partite in programma Lasta per vivere la sua 29ª giornata, che si giocherà da venerdì 15 marzo a domenica 17 marzo. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma deldel torneo. 29ª Giornata (15 marzo-17 marzo) Venerdì 15 marzo Ore 20.45, EMPOLI-BOLOGNA (DAZN/SKY) Sabato 16 marzo Ore 15.00, MONZA-CAGLIARI (DAZN)Ore 15.00, UDINESE-TORINO (DAZN)Ore 18.00, SALERNITANA-LECCE (DAZN)Ore 20.45, FROSINONE-LAZIO (DAZN/SKY) Domenica 17 marzo Ore 12.30, JUVENTUS-GENOA (DAZN/SKY)Ore 15.00, VERONA-MILAN (DAZN)Ore 18.00, ATALANTA-FIORENTINA (DAZN)Ore 18.00, ...

Ecco le designazioni per quanto concerne la giornata numero 28 del campionato di Serie A TIM 2023/2024. Il comunicato Sono state rese note dall’AIA le designazioni arbitrali per quanto concerne ... (calcionews24)

SKY - Allenatore Lazio, Gattuso in contatto con Lotito: tre nomi caldi per sostituire Sarri: In casa capitolina si continua a lavorare per il Prossimo allenatore dopo le dimissioni di Maurizio Sarri. Nel Prossimo turno di campionato, contro il Frosinone, in panchina andrà Martusciello, ex ...areanapoli

SKY - Allenatore Lazio, Gattuso in contatto con Lotitoì: tre nomi caldi per sostituire Sarri: In casa capitolina si continua a lavorare per il Prossimo allenatore dopo le dimissioni di Maurizio Sarri. Nel Prossimo turno di campionato, contro il Frosinone, in panchina andrà Martusciello, ex ...areanapoli

Ranking UEFA, stasera serata molto importante con Europa e Conference League: Serata importante in chiave ranking UEFA per Europa e Conference League. Le italiane in corsa devono provare a passare il turno. 4 squadre che possono dare una sterzata importante per cercare ...tuttojuve